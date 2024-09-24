"Да, это правда. Соглашение есть", - цитирует агента "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация, что завтра, 25-го сентября, Миралем Пьянич пройдет медосмотр и подпишет контракт с московским ЦСКА по схеме "1+1" с зарплатой в 1 миллион евро в год без учета бонусных выплат. Ранее босниец выступал за итальянские "Ювентус" и "Рому", французские "Мец" и "Лион", а также за каталонскую "Барселону".
Представитель Пьянича подтвердил, что его клиент достиг соглашения с ЦСКА
Футбольный агент Фали Рамадани, представляющий интересы полузащитника Миралема Пьянича, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: ФК "Барселона"