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Представитель Пьянича подтвердил, что его клиент достиг соглашения с ЦСКА

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Футбольный агент Фали Рамадани, представляющий интересы полузащитника Миралема Пьянича, высказался о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: ФК "Барселона"
"Да, это правда. Соглашение есть", - цитирует агента "Евро-Футбол".

Ранее в СМИ появилась информация, что завтра, 25-го сентября, Миралем Пьянич пройдет медосмотр и подпишет контракт с московским ЦСКА по схеме "1+1" с зарплатой в 1 миллион евро в год без учета бонусных выплат. Ранее босниец выступал за итальянские "Ювентус" и "Рому", французские "Мец" и "Лион", а также за каталонскую "Барселону".

Миралем Пьянич ЦСКА Российские трансферы
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