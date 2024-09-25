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Аршавин оценил летнее трансферное окно 2024 года для "Зенита"

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Заместитель генерального директора "Зенита" по развитию игроков Андрей Аршавин дал оценку работе сине-бело-голубых в ходе летнего трансферного окна 2024 года.
Фото: ФК "Зенит"
- Какую оценку могу поставить "Зениту" за летнее трансферное окно? Думаю, клуб провёл хорошую работу. Почти всё удалось с точки зрения укрепления позиций, которые нуждались в этом, - передаёт слова Аршавина Sport24.

В ходе летнего трансферного периода 2024 года петербургский "Зенит" выкупил контракты восьмерых футболистов. Самыми дорогими покупками стали нападающие Лусиано Гонду ("Аргентинос Хуниорс", 12 миллионов евро), Александр Соболев ("Спартак", 10 миллионов евро) и Максим Глушенков ("Локомотив", 6,3 миллиона евро). Основным голкипером сине-бело-голубых в новом сезоне стал Евгений Латышонок, выкупленный за 300 тысяч евро у калининградской "Балтики".

Зенит Андрей Аршавин Российские трансферы
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