"ПФК "Крылья Советов" обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими "экспертами", но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом", - цитирует Андреева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что самарские "Крылья Советов" могут отправить в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина и назначить на его место Сергея Игнашевича, который по итогам сезона-2023/2024 стал финалистом Кубка России с калининградской "Балтикой".
После 9-ти сыгранных туров самарцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 10 набранных очков. В воскресенье, 29-го сентября, команда Игоря Осинькина примет на своем поле подмосковные "Химки" в 10-м туре Российской Премьер-Лиги.
Генеральный директор "Крыльев Советов" высказался о возможной отставке Осинькина
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев высказался о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера.
Фото: ФК "Крылья Советов"