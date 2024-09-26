Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
17:00
ЕнисейНе начат
Знамя Труда
18:00
Арсенал ТулаНе начат
Амкал
19:30
АланияНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ЮнионНе начат
Мальмё
19:45
РейнджерсНе начат
Брага
22:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Айнтрахт
22:00
Виктория ПНе начат
Тоттенхэм
22:00
КарабахНе начат
ФКСБ
22:00
РФШНе начат
Рома
22:00
АтлетикНе начат
Аякс
22:00
БешикташНе начат
Лион
22:00
ОлимпиакосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
20:00
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:00
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Защитник "Химок" Филин: Джикия - хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Химок" Александр Филин высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"
"Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть. Георгий — хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции", - цитирует Филина "Чемпионат".

Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" в последний день трансферного окна на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. На данный момент центральный защитник не провел за подмосковный клуб ни одной встречи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3 миллиона евро.

После 9-ти сыгранных туров "Химки" располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 7 набранных очков.

Химки Александр Филин Георгий Джикия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится