"Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть. Георгий — хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции", - цитирует Филина "Чемпионат".
Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" в последний день трансферного окна на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2024/2025. На данный момент центральный защитник не провел за подмосковный клуб ни одной встречи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3 миллиона евро.
После 9-ти сыгранных туров "Химки" располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 7 набранных очков.
Защитник "Химок" Филин: Джикия - хороший футболист, но ему надо ещё набрать кондиции
Защитник "Химок" Александр Филин высказался о Георгии Джикии.
Фото: ФК "Химки"