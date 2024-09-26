- Шанс есть, он уже вышел в прошлом матче, немного сыграл, и мы будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях - именно по функциональному состоянию, - передает слова Семака пресс-служба клуба.
Встреча между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет 28 сентября, начало матча запланировано на 19:30 мск.
"Зенит" является лидером РПЛ, набрав в девяти турах 23 очка. У "Краснодара" на два балла меньше и вторая строчка в таблице.
Глушенков, перешедший в "Зенит" в летнее межсезонье из "Локомотива", провел за петербургскую команду шесть матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал один ассист. Ранее футболист восстанавливался после травмы руки.
Семак: у Глушенкова есть шанс провести полный матч с "Краснодаром"
Наставник "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли форвард Максим Глушенков провести всю игру против "Краснодара" в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"