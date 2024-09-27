Надо отдать должное, что от Пьянича мяч как от стенки не отскакивает, как у нас в РПЛ от многих. Понятно, что футболист грамотный. Но это грамотно стоячий футболист. Пьянич не будет давать объём. Он будет как Дзюба. Другим футболистам ЦСКА придётся за него отрабатывать. Думаю, Пьянич будет помощником Николича на поле, будет что-то типа играющего тренера", - приводит слова Селюка Legalbet.
Московский ЦСКА 26 сентября объявил о подписании контракта с 34-летним игроком сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем. Соглашение между игроком и "армейским" клубом заключено на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления ещё на один сезон. За красно-синих футболист будет выступать по 15-м игровым номером.
Последние 2 сезона хавбек выступал в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов в составе клуба "Шарджа". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость экс-игрока "Лиона", "Ромы", "Барселоны", "Ювентуса" в 3 млн евро.
Селюк - о Пьяниче: будет как Дзюба, другим футболистам ЦСКА придётся за него отрабатывать
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением насчёт перехода в московский ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА