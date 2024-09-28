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Экс-президент "Локомотива" Смородская: Станкович играет на публику, глаза закрывает. Будто бы Абаскаль, вторая серия

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Ольга Смородская, бывший президент "Локомотива", высказалась о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Спартак", напротив, выглядел очень плохо. Игра неорганизованная, каждый играет как может. Мне не нравится там тренерская работа. Нет идеи. Игроков накупили, а что делать с ними, не очень понятно. На публику главный тренер играет, глаза закрывает. Будто бы Абаскаль, вторая серия, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

В субботу, 28 сентября, "Локомотив" на своем стадионе принимал "Спартак". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников".

Благодаря этой победе команда Михаила Галактионова возглавила таблицу РПЛ, обойдя "Зенит". У петербургской команды есть игра в запасе (в эти минуты сине-бело-голубые проводят встречу против "Краснодара").

Станкович возглавил столичную команду перед началом сезона 2024/25. Под его руководством "Спартак" в десяти матчах РПЛ набрал 16 баллов и располагается на шестом месте в таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с "Ростовом", матч пройдет 5 октября.

Ольга Смородская Локомотив Спартак Деян Станкович
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