- Безумно рад за своего друга! Эмоции зашкаливают! Великолепный старт Артёма в РПЛ. Дальше - больше. Желаю ему и "Акрону" не останавливаться и сметать всех на своём пути, - сказал Леонид Гольдман.
28 сентября "Акрон" взял верх над "Ростовом", забив два безответных мяча. Дзюба отметился голом в первом тайме.
36-летний форвард пополнил состав тольяттинского клуба в сентябре, подписав контракт до конца текущего сезона.
"Акрон" в десяти турах набрал 11 баллов и идет на девятом месте в РПЛ. В следующем туре клуб из Тольятти сыграет против "Пари НН", встреча состоится 5 октября.
Источник: "РБ Спорт"
Представитель Дзюбы: безумно рад за своего друга, великолепный старт Артема в РПЛ
Агент игрока "Акрона" Артема Дзюба высказался о первом голе своего клиента после возвращения в клуб РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"