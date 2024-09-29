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Представитель Дзюбы: безумно рад за своего друга, великолепный старт Артема в РПЛ

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Агент игрока "Акрона" Артема Дзюба высказался о первом голе своего клиента после возвращения в клуб РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
- Безумно рад за своего друга! Эмоции зашкаливают! Великолепный старт Артёма в РПЛ. Дальше - больше. Желаю ему и "Акрону" не останавливаться и сметать всех на своём пути, - сказал Леонид Гольдман.

28 сентября "Акрон" взял верх над "Ростовом", забив два безответных мяча. Дзюба отметился голом в первом тайме.

36-летний форвард пополнил состав тольяттинского клуба в сентябре, подписав контракт до конца текущего сезона.

"Акрон" в десяти турах набрал 11 баллов и идет на девятом месте в РПЛ. В следующем туре клуб из Тольятти сыграет против "Пари НН", встреча состоится 5 октября.

Источник: "РБ Спорт"

Артем Дзюба Акрон
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