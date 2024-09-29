Полузащитник в этом сезоне на правах аренды выступает за "Ахмат", права на Даниила принадлежат "Ростову".
- Из "Ахмата" реально попасть в сборную. Я уже попадал в расширенные списки, когда играл здесь. Сейчас команда на последнем месте, но, может, через пять туров может быть не на последнем. Цель вернуться в сборную есть, - цитирует полузащитника грозненской команды "РИА Новости".
24-летний Уткин имеет в своем активе две игры за сборную России и один забитый мяч. В последний раз футболист вызывался в национальную команду осенью 2022 года.
В текущем сезоне Уткин принял участие в семи играх в РПЛ и отметился одним ассистом. Его команда находится на последней строчке в РПЛ.
Даниил Уткин: из "Ахмата" реально попасть в сборную России
Российский футболист Даниил Уткин рассказал о желании вернуться в национальную команду.
Фото: ФК "Ахмат"