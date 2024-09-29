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Юран - о результатах "Спартака": отставание на восемь очков от лидера - это фатально

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Российский тренер Сергей Юран прокомментировал турнирной положение "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Отставание на восемь очков от лидера — это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив". Поэтому восемь очков до верхней тройки — уже достаточно большой отрыв. В "Спартаке" всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков — катастрофа.

Вчера, 28 сентября, "Спартак" проиграл в столичном дерби "Локомотиву" со счетом 1:3. По итогам 10 туров российской Премьер-лиги красно-белые набрали 16 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице. От топ-3 московскую команду отделяет на данный момент 7 очков, а от лидирующего в чемпионате "Краснодара" - 8 баллов. Подопечные Деяна Станковича в текущем розыгрыше РПЛ одержали 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели два поражения. В последних трех турах "Спартаку" не удавалось набрать три очка.

В следующем туре первенства России "Спартак" примет на своем поле "Ростов". Игра состоится в субботу, 5 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

Сергей Юран Спартак Локомотив Зенит Краснодар
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