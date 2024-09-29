Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
3 - 0 3 0
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
Тюмень2 тайм
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат
Торпедо
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ШинникНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Черноморец
18:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Манчестер Юнайтед
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Атлетик
17:15
СевильяНе начат
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
2 - 3 2 3
ЛациоЗавершен
Рома
0 - 0 0 0
Венеция1 тайм
Комо
16:00
ВеронаНе начат
Эмполи
19:00
ФиорентинаНе начат
Наполи
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
АйнтрахтНе начат
Хоффенхайм
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Анже
18:00
РеймсНе начат
Нант
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Каррера: приход Пьянича может открыть дорогу для тех, кто боялся приезжать в Россию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил переход в ЦСКА именитого полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Напомним, 26 сентября московский ЦСКА официально объявил о подписании годичного контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. В соглашении также есть опция продления еще на один сезон.

Последним клубом в карьере 34-летнего хавбека была "Шарджа"из ОАЭ, за которую он играл с 2022 по лето 2024 года. Ранее футболист защищал цвета таких команд как "Рома", "Ювентус" и "Барселона".

Массимо Каррера Миралем Пьянич ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится