"Трансфер Пьянича может открыть дорогу в Россию для европейских футболистов, которые боялись приезжать в Россию", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Напомним, 26 сентября московский ЦСКА официально объявил о подписании годичного контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. В соглашении также есть опция продления еще на один сезон.
Последним клубом в карьере 34-летнего хавбека была "Шарджа"из ОАЭ, за которую он играл с 2022 по лето 2024 года. Ранее футболист защищал цвета таких команд как "Рома", "Ювентус" и "Барселона".
Каррера: приход Пьянича может открыть дорогу для тех, кто боялся приезжать в Россию
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил переход в ЦСКА именитого полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА