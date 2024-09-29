По мнению ветерана столичной команды, Пьянич, зарекомендовавший себя в "Ювентусе", может послужить примером для молодых игроков ЦСКА.
- Неважно, с кем он раньше играл. Важно, как Пьянич будет играть в настоящем времени в ЦСКА. Если будет выступать достойно, то с него будут брать пример, - цитирует слова Пономарёва Betonmobile.
Пьянич на этой неделе заключил с "армейцами" контракт сроком на один сезон, соглашение может быть продлено при выполнении определенных условий. В субботу "армейцы" разгромили "Ахмат" со счетом 3:0, Пьянича не было в заявке своего нового клуба.
Пономарев: если Пьянич будет играть в ЦСКА достойно, c него будут брать пример
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев новичка "армейского" клуба в лице боснийца Миралема Пьянича.
Фото: ФК "Ювентус"