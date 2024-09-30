"Я всегда считал, что академия "Краснодара" является лучшей в стране, но в последние годы в основной команде все больше иностранцев. Да, они дают результат. Это хорошо, чтобы стать чемпионом, но чтобы вырастить своего футболиста, это плохо. Из-за этого многие ребята страдают и уезжают в аренды и в другие команды ниже уровнем", - приводит слова Павлюченко Metaratings.
"Краснодар" после десяти туров, набрав 24 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче с петербургским "Зенитом" в стартовом составе "быков" вышло три россиянина: вратарь Станислав Агкацев, защитник Сергей Петров, полузащитник Александр Черников. Кроме того, на поле появился игрок сборной Армении Эдуард Сперцян. Игра завершилась победой "Краснодара" со счётом 2:0.
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий ранее заявлял, что его мечта заключается в выступлении за основную команду 11 выпускников его футбольной школы.
Павлюченко: из-за большого количества иностранцев в командах страдают многие российские ребята
Бывший игрок сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался по поводу выбора футбольных клубов о привлечении в команду иностранцев или молодых выпускников академий.
Фото: ФК "Краснодар"