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Виктор Давила покинул ЦСКА, никак не попрощавшись с бывшими партнёрами по команды

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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой рассказал об уходе из "армейского" клуба легионеров Виктора Мендеса и Виктора Давилы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Потери Давилы и Мендеса? С Виктором Мендесом я так и не сыграл ни разу, поэтому на его счёт ничего не могу сказать. А вот Давила как-то очень быстро ушёл и не попрощался, даже в командный чатик ничего не написал. Уехал и после сборной не вернулся", - приводит слова Кругового Legalbet.

Полузащитник Виктор Мендес до конца текущего сезона отдан в аренду самарским "Крыльям Советов". При этом его действующее соглашение с московским ЦСКА рассчитано до 30 июня 2026 года. За красно-синих в течение 2 последних лет он сыграл 71 матч, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 1 жёлтую карточку.

Нападающий Виктор Давила выкупил у ЦСКА свой контракт за 7,5 млн евро, после чего заключил 3-летнее соглашение с мексиканским клубом "Мексика". За красно-синих в течение последнего года он сыграл 38 матчей, в которых забил 6 голов, отдал 8 голевых передач и получил 3 жёлтые карточки.

Данил Круговой ЦСКА Виктор Давила Виктор Мендес
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