Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
0 - 0 0 0
Ростов2 тайм
Крылья Советов
19:00
Динамо МхНе начат
Динамо
19:00
СпартакНе начат
Ахмат
21:15
КраснодарНе начат
Зенит
21:15
АкронНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Шахтер
19:45
АталантаНе начат
Жирона
19:45
ФейеноордНе начат
РБ Лейпциг
22:00
ЮвентусНе начат
Штурм
22:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
22:00
МонакоНе начат
Лилль
22:00
Реал МадридНе начат
Ливерпуль
22:00
БолоньяНе начат
Бенфика
22:00
АтлетикоНе начат
Астон Вилла
22:00
БаварияНе начат

Лига конференций УЕФА

Витория
17:30
ЦелеНе начат
Истанбул Башакшехир
17:30
РапидНе начат

Рашид Рахимов: напрягает, что "Рубин" опять не забил

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Рашид Рахимов, наставник казанского "Рубина", дал свой комментарий по поводу прошедшего матча с "Факелом".
Фото: ФК "Рубин"
Напомним, встреча Кубка России прошла 1 октября и завершилась победой воронежского коллектива со счетом 1:0, автором единственного гола стал Владимир Ильин, реализовавший пенальти.

- Кубок – это шанс, который получают игроки, мало играющие в РПЛ. Его надо использовать. Если мы не будем использовать эти шансы, сложно рассчитывать, что можно будет выпустить их в чемпионате. Во втором тайме многое изменилось, но мы опять не забили, и это напрягает, - сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.

"Рубин" в пяти турах групповой стадии Кубка России набрал шесть баллов и располагается на третьей строчке. У "Факела" три очка и последнее место.

В чемпионате России казанская команда в десяти матчах набрала 12 очков и располагается на седьмой позиции. В следующем туре подопечные Рахимова дома примут "Ахмат", матч пройдет 5 октября, начало - в 19:00 мск.

Рашид Рахимов Рубин Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится