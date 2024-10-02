Напомним, встреча Кубка России прошла 1 октября и завершилась победой воронежского коллектива со счетом 1:0, автором единственного гола стал Владимир Ильин, реализовавший пенальти.
- Кубок – это шанс, который получают игроки, мало играющие в РПЛ. Его надо использовать. Если мы не будем использовать эти шансы, сложно рассчитывать, что можно будет выпустить их в чемпионате. Во втором тайме многое изменилось, но мы опять не забили, и это напрягает, - сказал Рахимов в интервью клубной пресс-службе.
"Рубин" в пяти турах групповой стадии Кубка России набрал шесть баллов и располагается на третьей строчке. У "Факела" три очка и последнее место.
В чемпионате России казанская команда в десяти матчах набрала 12 очков и располагается на седьмой позиции. В следующем туре подопечные Рахимова дома примут "Ахмат", матч пройдет 5 октября, начало - в 19:00 мск.
Рашид Рахимов: напрягает, что "Рубин" опять не забил
Рашид Рахимов, наставник казанского "Рубина", дал свой комментарий по поводу прошедшего матча с "Факелом".
Фото: ФК "Рубин"