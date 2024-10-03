Сообщается, что руководство футбольного клуба из Нижнего Новгорода остановилось на кандидатуре 47-летнего белорусского специалиста и в настоящее время ведёт с ним переговоры по личным условиям контракта и принципам комплектования команды.
На данный момент главным тренером "Пари НН" является Саша Илич, который пришёл в команду в начале мая этого года. В текущем сезоне "Пари НН" после десяти туров имеет в своём активе 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России "Пари НН" за пять матчей заработал 1 очко и досрочно занял последнее место в группе С Пути РПЛ.
Последним местом работы Виктора Гончаренко был екатеринбургский "Урал". в котором он проработал наставником команды в 2022-2024 гг.
Источник: Legalbet
Источник: Виктор Гончаренко - главный фаворит у руководства "Пари НН" на пост главного тренера команды
По информации СМИ, Виктор Гончаренко является главным фаворитом у руководства нижегородского "Пари НН" на пост главного тренера команды взамен Саши Илича.
Фото: ФК "Урал"