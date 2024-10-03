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Сергей Юран: мне было бы интересно поработать в "Оренбурге"

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Российский тренер Сергей Юран заявил, что хотел бы возглавить "Оренбург".
Фото: ФК "Химки"
"Это команда с задачами, она неплохо укомплектована. Ситуация непростая, у руководства нет права на ошибку. Им нужен специалист, который имеет опыт решения задач по выходу из зоны стыковых матчей. На мой взгляд, у "Оренбурга" уровень первой десятки РПЛ. Мне было бы интересно поработать там. Там прекрасные болельщики. Будет предложение — рассмотрим", - цитирует Юрана "Матч ТВ".

Сегодня, 3-го октября, "Оренбург" объявил об отставке Давида Деограсии с поста главного тренера после поражения от московского "Локомотива" (1:2) в 5-м туре группового этапа Кубка России. Оренбуржцы потеряли математические шансы на выход в плей-офф турнира.

После 10-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками. В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом". Ранее сообщалось, что команду может возглавить Владимир Слишкович, ранее возглавлявший московский "Спартак".

Последним местом работы Сергея Юрана был "Пари НН", откуда он был отправлен в отставку в конце апреля этого года. Ранее российский специалист возглавлял "Химки", "СКА-Хабаровск", "Балтику", "Сибирь".

Сергей Юран Оренбург
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