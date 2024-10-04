"Ой, досада! Я так сожалею, что это случилось. Так хотелось посмотреть на его игру... Это какая-то беда, в церковь надо пойти. То руку сломал, сейчас заднюю дернул. Досада", - сказал Непомнящий.
Петербургский "Зенит" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 5:1 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Глушенков вышел во втором тайме и спустя 7 минут получил травму мышечного характера, игрок ушел с поля, а команда осталась в меньшинстве, поскольку все замены к этому времени были уже сделаны. В СМИ сообщали, что новое повреждение не позволит Глушенкову принять участие в 11-м туре РПЛ против "Оренбурга".
Напомним, в середине августа Максим получил перелом лучевой кости руки в матче 5-го тура с подмосковными "Химками" (1:1) и выбыл на неопределенное время. Нападающему сделали операцию, после чего начался процесс восстановления. В последних играх "Зенита" Глушенкова стали выпускать на поле.
Источник: vprognoze
Непомнящий - об очередной травме Глушенкова: это какая-то беда, в церковь надо пойти
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал очередную травму Максима Глушенкова, полученную в кубковом матче с "Акроном" (5:1).
Фото: ФК "Зенит"