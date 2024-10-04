"В решении написано, что [решение об удалении Тормены - прим. ред.] поддержали большинство членов комиссии. Значит, был кто?то, кто считает, что это желтая. Кто?то в ЭСК реально считает, что так можно наступать. Катастрофа. Хотелось, чтобы ему наступили так же", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
На 14?й минуте матча 10-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом" защитник хозяев Виктор Тормена наступил на пах форварда гостей Лусиано. Главный арбитр встречи Алексей Сухой за это действие наказал игрока чёрно-зелёных предупреждением (жёлтой карточкой).
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС большинством голосов не согласилась с решением Сухого: Тормену нужно было удалять. В состав ЭСК на данный момент входит 4 эксперта, следовательно, голоса распределились "3 на 1".
"Чтоб ему так же наступили". Лапочкин недоволен экспертом ЭСК, который был против удаления Тормены в матче с "Зенитом"
Бывший аврбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение ЭСК РФС о необходимости удалить игрока "Краснодара" Тормену за фол против игрока "Зенита" Лусиано.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"