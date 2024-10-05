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Тимур Гурцкая: Семак был инициатором перехода Соболева в "Зенит". Поэтому и пытается доказать нужность игрока

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Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что наставник "Зенита" Сергей Семак был инициатором трансфера Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Семак его ставит - он был инициатором перехода Соболева. Поэтому и пытается доказать нужность игрока. Но пока это не проблема одного футболиста, а всей линии - атака стала играть хуже. Уже не говорят о гегемонии "Зенита". Есть команды, которые могут сделать им проблемы, - сказал Гурцкая.

Соболев стал игроком клуба с берегов Невы в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Спартака". По данным СМИ, "Спартак" получил за своего футболиста около 10 миллионов евро. Соболев заключил с петербургским клубом трехлетнее соглашение.

На счету форварда пять матчей за "Зенит", в которых он забил один гол и сделал одну голевую передачу.

"Зенит" с 23 баллами занимает третье место в РПЛ. Сегодня, 5 октября, коллектив Сергея Семака дома примет "Оренбург", начало запланировано на 16:30 мск.

Источник: "РБ Спорт"

Тимур Гурцкая Александр Соболев Сергей Семак Зенит
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