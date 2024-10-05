- Семак его ставит - он был инициатором перехода Соболева. Поэтому и пытается доказать нужность игрока. Но пока это не проблема одного футболиста, а всей линии - атака стала играть хуже. Уже не говорят о гегемонии "Зенита". Есть команды, которые могут сделать им проблемы, - сказал Гурцкая.
Соболев стал игроком клуба с берегов Невы в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Спартака". По данным СМИ, "Спартак" получил за своего футболиста около 10 миллионов евро. Соболев заключил с петербургским клубом трехлетнее соглашение.
На счету форварда пять матчей за "Зенит", в которых он забил один гол и сделал одну голевую передачу.
"Зенит" с 23 баллами занимает третье место в РПЛ. Сегодня, 5 октября, коллектив Сергея Семака дома примет "Оренбург", начало запланировано на 16:30 мск.
Источник: "РБ Спорт"
Тимур Гурцкая: Семак был инициатором перехода Соболева в "Зенит". Поэтому и пытается доказать нужность игрока
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что наставник "Зенита" Сергей Семак был инициатором трансфера Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"