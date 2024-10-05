Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Рубин
19:00
АхматНе начат
Спартак
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 3 3 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
Торпедо1 тайм
Тюмень
17:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Вест Хэм
1 - 0 1 0
Ипсвич1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Саутгемптон1 тайм
Лестер
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Брентфорд
1 - 0 1 0
Вулверхэмптон1 тайм
Эвертон
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен
Хетафе
17:15
ОсасунаНе начат
Вальядолид
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Лас-Пальмас
19:30
СельтаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат
Леганес
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 0 0 0
Лечче1 тайм
Аталанта
19:00
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат
Верона
21:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Боруссия Д1 тайм
Бохум
0 - 1 0 1
Вольфсбург1 тайм
Вердер
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
Байер
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Санкт-Паули
19:30
МайнцНе начат
Аугсбург
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
18:00
ОсерНе начат
Лилль
20:00
ТулузаНе начат
Марсель
21:45
АнжеНе начат
Ренн
22:00
МонакоНе начат

Булыкин: решение об отставке Деограсии из "Оренбурга" напрашивалось

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку Давида Деограсии с поста главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
"Решение об отставке Деограсии напрашивалось. Когда нет результата и очков, все начинают переживать, а особенно руководство клуба. Самое простое, что можно сделать, - уволить тренера, чтобы встряхнуть команду. Новый специалист привнесёт эмоции и результат. Позже могла бы быть критическая ситуация, а новый тренер может что-то поменять", - сказал Булыкин.

Испанский специалист стал главным тренером оренбургской команды в августе 2023 года. В прошлом сезоне клуб занял 12-е место, набрав 31 очко. В текущем розыгрыше "Оренбург" после 10 туров идет на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав 7 очков. Коллектив из Оренбурга за десять игр добился только одной победы - в 1-м туре против московского "Спартака". Пять раз оренбуржцы терпели поражение и ещё в четырёх матчах делили очки с соперником.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Ильшат Айткулов. Ранее в СМИ сообщали, что "Оренбург" может возглавить бывший тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Булыкин Оренбург Давид Деограсия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится