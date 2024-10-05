"Решение об отставке Деограсии напрашивалось. Когда нет результата и очков, все начинают переживать, а особенно руководство клуба. Самое простое, что можно сделать, - уволить тренера, чтобы встряхнуть команду. Новый специалист привнесёт эмоции и результат. Позже могла бы быть критическая ситуация, а новый тренер может что-то поменять", - сказал Булыкин.
Испанский специалист стал главным тренером оренбургской команды в августе 2023 года. В прошлом сезоне клуб занял 12-е место, набрав 31 очко. В текущем розыгрыше "Оренбург" после 10 туров идет на 14-м месте в таблице РПЛ, набрав 7 очков. Коллектив из Оренбурга за десять игр добился только одной победы - в 1-м туре против московского "Спартака". Пять раз оренбуржцы терпели поражение и ещё в четырёх матчах делили очки с соперником.
Временно исполнять обязанности главного тренера будет Ильшат Айткулов. Ранее в СМИ сообщали, что "Оренбург" может возглавить бывший тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович.
Источник: "Чемпионат"
Булыкин: решение об отставке Деограсии из "Оренбурга" напрашивалось
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку Давида Деограсии с поста главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"