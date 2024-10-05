- Я хорошо знаю команду. В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы в начале сезона улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку.
"Ростов" крупно уступил столичному "Спартаку" в матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и закончилась со счетом 0:3. Ростовчане потерпели второе поражение в чемпионате подряд.
Команда Валерия Карпина набрала на данный момент 12 очков и находится на 9-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей желто-синих отделяет четыре балла.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: я знаю команду. Задача - набрать 33 очка и не вылететь, а не бороться за тройку
Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал цель, которая стоит перед командой после разгрома от "Спартака" в 11-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Ростов"