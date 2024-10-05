Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
3 - 3 3 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Тюмень
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Вест Хэм
4 - 1 4 1
ИпсвичЗавершен
Арсенал
3 - 1 3 1
СаутгемптонЗавершен
Лестер
1 - 0 1 0
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
3 - 2 3 2
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
5 - 3 5 3
ВулверхэмптонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
ОсасунаЗавершен
Вальядолид
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Реал Мадрид
1 - 0 1 0
Вильярреал1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Аталанта
5 - 1 5 1
ДженоаЗавершен
Интер
3 - 1 3 1
Торино2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 1 2 1
Боруссия ДЗавершен
Бохум
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Вердер
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
2 - 2 2 2
ХольштайнЗавершен
Санкт-Паули
0 - 3 0 3
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
Монако1 тайм

Карпин: я знаю команду. Задача - набрать 33 очка и не вылететь, а не бороться за тройку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал цель, которая стоит перед командой после разгрома от "Спартака" в 11-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Ростов"
- Я хорошо знаю команду. В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы в начале сезона улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку.

"Ростов" крупно уступил столичному "Спартаку" в матче 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и закончилась со счетом 0:3. Ростовчане потерпели второе поражение в чемпионате подряд.

Команда Валерия Карпина набрала на данный момент 12 очков и находится на 9-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей желто-синих отделяет четыре балла.

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин Ростов Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится