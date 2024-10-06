"Ставить пенальти за то, что кто-то просто дотронулся до спины… Это очень печальный момент. "Зенит" все равно станет чемпионом в год 100-летия, но смотреть за лигой хочется, когда присутствует интрига. А из-за таких пенальти смотреть чемпионат не хочется", - цитирует Созина "Чемпионат".
Вчера, 5-го октября, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Во втором тайме главный арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый удар в ворота команды гостей за толчок в спину Александра Ерохина, полузащитник петербуржцев Густаво Мантуан реализовал удар с точки.
После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Оренбуржцы располагаются на 14-й строчке с 7-ю очками в своем активе.
Созин: из-за таких пенальти, как в матче "Зенит" - "Оренбург", смотреть РПЛ не хочется
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о назначении пенальти в матче 11-го тура РПЛ "Зенит" - "Оренбург".
Скриншот: прямая трансляция "Матч Премьер"