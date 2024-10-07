"Спрашивали что и как, потому что не совсем понятно, что там с (товарищеской) игрой, но отреагировали нормально, это же все равно сборная. Никаких проблем с тем, чтобы отпустить, не было", - цитирует Головина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах семь матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро. Россиянин заключил с клубом новый контракт, который рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что на данный момент сборная России не смогла найти соперника для проведения товарищеского матча во время октябрьских соборов.
Головин рассказал, что "Монако" не препятствовал его вызову в сборную России
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о реакции клуба на его вызов в сборную России.
Фото: ФК "Монако"