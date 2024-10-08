"Скажу честно, я очень надеюсь, что команда сможет вернуться в РПЛ уже по итогам нынешнего сезона. Очень хочется, чтобы "Торпедо" не просто вновь играло в высшем дивизионе, но и показывало там хорошие результаты - от этого РПЛ станет лишь сильнее, если болельщики вновь будут воспринимать "Торпедо" как грозного соперника. Важно помнить, что это именитый клуб с большой историей", - сказал Афанасьев.
После 13 туров московское "Торпедо" идет на втором месте в таблице Первой лиги с 23-мя набранными очками, отставая от лидера тульского "Арсенала" на два балла. Главным тренером команды является 58-летний специалист Олег Кононов, торпедовцы к настоящему моменту ни ращу не проигрывали, одержав пять побед и восемь раз сыграв вничью.
Источник: "РБ Спорт"
Афанасьев: надеюсь, что "Торпедо" сможет вернуться в РПЛ уже по итогам нынешнего сезона
Бывший футболист "Торпедо" Андрей Афанасьев высказался о скором возвращении команды в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Торпедо"