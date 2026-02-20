Экс-гендиректор "Спартака": Талалаева можно назвать российским Моуринью

"Талалаев — своеобразный тренер. Я его давно знаю, он ещё при мне в "Спартаке" был переводчиком у Скалы. Он уже тогда переводил не как переводчик, а футбольный менеджер.
Его можно назвать нашим российским Моуринью.И команда сейчас у него своеобразная. До этого сезона я к нему относился, как и к остальным тренерам, не видел ничего выдающегося. Но в "Балтике" мы увидели его работу", — приводит слова Первака "Советский спорт".
Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-лигу и проводит первый сезон в высшем дивизионе страны. Калининградцы завершили первую часть сезона на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров подопечные Андрея Талалаева набрали 35 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет пять очков.
Первый матч "Балтики" после зимнего перерыва состоится 27 февраля. В этот день команда из Калининграда встретится с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ.