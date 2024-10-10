"Какие цели? Кто-то пишет в прессе, что "Пари НН" борется за выживание и для нас это основная задача, но это не так. Мы хотим, чтобы клуб стал полноценным середняком в турнирной таблице и чтобы наши футболисты показывали красивый футбол. Красивый футбол — тот, который нравится болельщикам. Это когда людям хочется приходить на стадион. Для нас стыки по итогам этого сезона — нехороший результат", - приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.
9 октября "Пари НН" объявил о назначении главным тренером команды белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Контракт между нижегородским клубом и 47-летним тренером заключен на срок до конца сезона-2025/26. Ранее тренер работал в БАТЭ, краснодарской "Кубани", екатеринбургском "Урале", "Уфе", московском ЦСКА, "Краснодаре".
"Пари НН" в 11 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 11 очков (в результате 3 побед, 2 ничей, 6 поражений), которые позволяют нижегородскому клубу в настоящее время занимать двенадцатое место в турнирной таблице. Наивысшее место, которое "Пари НН" занимал в высшем футбольном дивизионе России, было 11-е - в сезоне-2021/22.
В "Пари НН" поставили цели перед Виктором Гончаренко: стать середняком и показывать красивый футбол
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов озвучил цели нижегородского клуба на текущий сезон после назначения на пост главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"