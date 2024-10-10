"Кто в этом году заслуживает "Золотой мяч"? Винисиус? Беллингем? Если выбирать из этих двоих, то Беллингем", - цитирует Карпина "СЭ".
Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже.
Мадридский "Реал", за который выступают нападающий Винимиус Джуниор и полузащитник Джуд Беллингем, по итогам прошлого сезона завоевал чемпионский титул в чемпионате Испании, Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Карпин назвал игрока, который заслуживает в этом году получить "Золотой мяч"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто достоин получить в 2024 году награду лучшему игроку мира.
Фото: сборная России