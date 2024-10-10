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Карпин назвал игрока, который заслуживает в этом году получить "Золотой мяч"

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кто достоин получить в 2024 году награду лучшему игроку мира.
Фото: сборная России
"Кто в этом году заслуживает "Золотой мяч"? Винисиус? Беллингем? Если выбирать из этих двоих, то Беллингем", - цитирует Карпина "СЭ".

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже.

Мадридский "Реал", за который выступают нападающий Винимиус Джуниор и полузащитник Джуд Беллингем, по итогам прошлого сезона завоевал чемпионский титул в чемпионате Испании, Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Валерий Карпин Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал Золотой мяч
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