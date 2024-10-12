В эти минуты проходит матч 25-го тура Второй лиги Дивизиона Б, в котором встречаются "Динамо" Барнаул и казанский "Сокол". На 21-й минуте отличился нападающий барнаульцев Артем Яркин, который забил гол рукой, в стиле легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Судья засчитал этот мяч.
По итогам 24 туров "Сокол" набрал 42 очка и занимает 3 место в турнирной таблице 4-й группы. "Динамо" находится на 11-й строчке с 23 очками.
Игрок барнаульского "Динамо" забил рукой в стиле Марадоны в матче против "Сокола"
Форвард "Динамо" Барнаул Артем Яркин повторил "Руку Бога" Марадонны.
Фото: скриншот трансляции