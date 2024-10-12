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Агент: по Дивееву были предложения из Европы. Но они не устроили ни ЦСКА, ни Игоря

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Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал, что его клиенту ранее поступали предложения из Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Были предложения по Дивееву из Европы, но ранее — не сейчас. Был конкретный интерес, но на тот момент предложения не устроили ни ЦСКА, ни Игоря", - цитирует агента "Чемпионат".

Центральный защитник Игорь Дивеев играет за столичный ЦСКА с 2019 года. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость игрока сборной России оценивается на данный момент в 7,5 миллиона евро. В этом сезоне Дивеев провел за "армейцев" 14 матчей во всех турнирах и отметился 5 забитыми мячами.

Игорь Дивеев ЦСКА Российские трансферы
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