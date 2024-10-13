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Наумов - о соперниках сборной России: мы катимся в пропасть, но выхода нет

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Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением об уровне соперников сборной России по футболу в товарищеских матчах.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Сирия — еще как-то можно, но Бруней… Я вообще не представляю, что это такое. Понятно, что в плане подбора соперников мы катимся в пропасть, что такие игры вообще не улучшают игровой тонус. Но, повторюсь, выхода нет. И надо, конечно, всерьез рассмотреть вариант с матчем нашей сборной против легионеров — это очень разумное предложение", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".

Сборная России в связи с введённым ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранением от участия в международных соревнованиях вынуждена проводить товарищеские матчи. В 2024 году подопечными Валерия Карпина провели три товарищеские игры: в марте с командой Сербии (4:0), в июне с командой Белоруссии (4:0), в сентябре с командой Вьетнама (3:0).

По последней информации, РФС договорилась о проведении в ноябре товарищеских матчей национальной команды со сборными Брунея и Сирии. Игры должны состояться 15 и 19 ноября, соответственно, в российских городах.

Николай Наумов Сборная России сборная Сирии Сборная Брунея
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