"Сирия — еще как-то можно, но Бруней… Я вообще не представляю, что это такое. Понятно, что в плане подбора соперников мы катимся в пропасть, что такие игры вообще не улучшают игровой тонус. Но, повторюсь, выхода нет. И надо, конечно, всерьез рассмотреть вариант с матчем нашей сборной против легионеров — это очень разумное предложение", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Сборная России в связи с введённым ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранением от участия в международных соревнованиях вынуждена проводить товарищеские матчи. В 2024 году подопечными Валерия Карпина провели три товарищеские игры: в марте с командой Сербии (4:0), в июне с командой Белоруссии (4:0), в сентябре с командой Вьетнама (3:0).
По последней информации, РФС договорилась о проведении в ноябре товарищеских матчей национальной команды со сборными Брунея и Сирии. Игры должны состояться 15 и 19 ноября, соответственно, в российских городах.
Наумов - о соперниках сборной России: мы катимся в пропасть, но выхода нет
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением об уровне соперников сборной России по футболу в товарищеских матчах.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу