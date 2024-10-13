"Первая мысль — команде, может быть, нужен новый вызов. У меня к самому себе был вопрос: мой уход — бегство? Мне не хотелось бросать ребят, которые ко мне хорошо относились. С другой стороны, мой уход мог пойти во благо команде. Я не мог найти для себя ответа. Можно было написать заявление и уйти в марте или даже осенью прошлого года, но из-за отсутствия этого ответа я не мог принять решение", - цитирует Гончаренко Sport24.
Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера екатеринбургского "Урала" после поражения от тольяттинского "Акрона" в 1-м стыковом матче. "Шмели" по итогам сезона-2023/2024 вылетели из РПЛ в Первую лигу.
9-го октября "Пари НН" объявил о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера - белорусский специалист сменил на этом посту Сашу Илича, который работал в клубе с мая 2024 года. После 11-ти сыгранных туров нижегородский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 11 набранных очков. "Пари НН" лишился математических шансов на выход в плей-офф Кубка России, заняв последнее место в группе.
Гончаренко - об уходе из "Урала": у меня к самому себе был вопрос: мой уход - бегство?
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко рассказал об уходе из екатеринбургского "Урала".
Фото: ФК "Пари НН"