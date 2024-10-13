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Вратарь "Динамо" Лунев: мы не проиграли ни одной игры в плане хода матча

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Голкипер "Динамо" Андрей Лунев подвел итоги первой трети чемпионата России для своей команды.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Весело. Если брать по сути, то мы не проиграли ни одной игры в плане хода матча. А в плане результата у нас уже третье поражение и две ничьи", - приводит слова Лунева Sport24.

Московское "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных туров. В активе бело-голубых 20 очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Локомотива" составляет 7 очков. В 12-м туре РПЛ "Динамо" сыграет на выезде против казанского "Рубина". Матч пройдет в воскресенье, 20-го октября.

Динамо Андрей Лунев
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