"Поначалу он как-то был незаметен, но затем что-то начал показывать. Но главная проблема Карраскаля в том, что он играет на себя, а не на команду. Это сильно бросается в глаза, тут уже нужно у Лички спросить — нормально это или нет. Яркие игроки должны брать на себя игру, но перебарщивать нельзя", - цитирует Силкина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Хорхе Карраскаль провел за московское "Динамо" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт колумбийца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 11-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 20 набранных очков. В 12-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с казанским "Рубином".
Силкин: главная проблема Карраскаля в том, что он играет на себя, а не на команду
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о Хорхе Карраскале.
Фото: ФК "Динамо"