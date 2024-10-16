"Очень нравятся здешняя архитектура, парки, достопримечательности и рестораны. Мы с девушкой ещё не успели всё посмотреть, но в ближайшее время обязательно сделаем это. Отдельно хочу отметить уровень нашей базы и инфраструктуры в целом, ну а "Газпром Арена" — само по себе удивительное сооружение. Впечатляет", - цитирует Гонду "Известия".
Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" в летнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Нападающий провел за петербургский клуб во всех турнирах 6 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В 12-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Нападающий "Зенита" Гонду рассказал о впечатлениях от Санкт-Петербурга и "Газпром Арены"
Форвард "Зенита" Лусиано Гонду рассказал о жизни в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"