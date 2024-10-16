- Зачем летом остался в "Зените"? Это было мое желание. И, конечно, я хочу вернуть место в основном составе. Ведь если не играю, значит, недостаточно хорош. Если бы был хорош, то играл бы. Я изъявил желание остаться, потому что понимаю, что могу бороться и конкурировать. В "Зените" у меня были хорошие времена. Уверен, могу вернуться на этот уровень.
Дмитрий Чистяков, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в "Зенит" летом 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Вторую часть прошлого сезона футболист провел в "Сочи", который вылетел из РПЛ, на правах аренды.
В этом сезоне 30-летний игрок принял участие в 4 матчах за сине-бело-голубых в Кубке России, провел на поле 241 минуту и не отметился результативными действиями. В текущем розыгрыше чемпионата России Чистяков не сыграл ни минуты.
Источник: "РБ Спорт"
Чистяков: изъявил желание остаться в "Зените", потому что понимаю, что могу бороться и конкурировать
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, почему не ушел из клуба летом.
Фото: ФК "Зенит"