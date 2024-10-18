"Да, результаты, к сожалению, нестабильны, бывают и хорошие игры, бывают и провальные. Нужно прибавлять в этом и набирать очки, потому что если посмотреть в таблицу, то шестое место - не наше", - сказал Зобнин.
Московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича занимает шестое место в таблице РПЛ, в активе команды 19 очков. Красно-белые отстают от лидеров "Краснодара" и "Локомотива" на восемь баллов. В субботу, 19 октября, "Спартак" примет на своем поле "быков", матч начнется в 16:30 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне спартаковцы на домашнем стадионе одержали победу над краснодарской командой со счетом 1:0.
Источник: "Чемпионат"
Полузащитник "Спартака" Зобнин: если посмотреть в таблицу, то шестое место - не наше
Опорный полузащитник "Спартака" Роман Зобнин оценил текущее место команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"