"Дзюба — один из самых больших наших футболистов последнего десятилетия. Дзюба также шоумен. О нём постоянно говорят, из каждого утюга, что он забил этим, не хочет работать с этим.
Он футболист от бога, его не брали в сборную, а он приехал на чемпионат мира и помог. Он хорошо играет в футбол. Стрельцова помнят все, а он спринтером не был, он отдавал пяткой. Дзюбе осталось немного забить, и он останется во всех источниках о футболе", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Ранее Дзюба выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал", "Ростов", московский "Локомотив", петербургский "Зенит" и турецкий "Адана Демирспор". Всего Артем провел в Российской Премьер-Лиге 426 матчей и отметился 161-м забитым голом и 98-ю голевыми передачами. На счету форварда 55 матчей в составе сборной России и 30 забитых мячей.
Ловчев: Дзюбе осталось немного забить, и он останется во всех источниках о футболе. Он футболист от бога
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"