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Медведев: обидно, что Дзюба так быстро травму получил, было интересно на него посмотреть

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу сине-бело-голубых над "Акроном" (5:0) в 12-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Акрон" - хорошая команда, очень крепкая. Конечно, обидно, что Артем (Дзюба) так быстро травму получил, было интересно посмотреть на него", - передает слова Медведева "РБ Спорт".

Санкт-петербургский "Зенит" разгромил "Акрон" на выезде в матче 12-го тура чемпионата России. Форвард "Акрона" Артем Дзюба, выступавший ранее за "Зенит", вышел на поле в стартовом составе своей команды, но был заменен уже на 7-й минуте первого тайма.

Победа позволила "Зениту" возглавить турнирную таблицу. Завтра преследователи санкт-петербургского клуба "Краснодар" и "Локомотив" сыграют, соответственно, со "Спартаком" и "Химками".

Александр Медведев Артем Дзюба Зенит Акрон
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