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"РБ Спорт": "Спартак" проведёт три зимних сбора, два - в Турции, один - в ОАЭ

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По информации СМИ, московский "Спартак" запланировал провести зимой во время паузы в чемпионате России три сбора: два - в Турции и один в ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что в планах "Спартака" в рамках третьего сбора в ОАЭ принять участие в предсезонном турнире. На данный момент формат этого турнира и состав его участников уточняется.

Последним матчем "Спартака" перед зимней паузой станет игра 18-го тура против нижегородского "Пари НН", которая пройдёт 7 декабря в Москве. Первый матч красно-белых после зимней паузы предварительно поставлен на 2 марта - "Спартак" на своём поле в 19-м туре сыграет против "Оренбурга".

Источник: "РБ Спорт"

Спартак
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