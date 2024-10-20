Сообщается, что в планах "Спартака" в рамках третьего сбора в ОАЭ принять участие в предсезонном турнире. На данный момент формат этого турнира и состав его участников уточняется.
Последним матчем "Спартака" перед зимней паузой станет игра 18-го тура против нижегородского "Пари НН", которая пройдёт 7 декабря в Москве. Первый матч красно-белых после зимней паузы предварительно поставлен на 2 марта - "Спартак" на своём поле в 19-м туре сыграет против "Оренбурга".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" проведёт три зимних сбора, два - в Турции, один - в ОАЭ
По информации СМИ, московский "Спартак" запланировал провести зимой во время паузы в чемпионате России три сбора: два - в Турции и один в ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"