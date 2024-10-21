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"Интересная кандидатура". Нигматуллин не возражает против назначения Тихонова в "Спартак"

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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное назначение Андрея Тихонова главным тренером московского "Спартака".
Фото: ФК "Енисей"
"Сейчас идет хорошая тенденция на российских тренеров. Надеюсь, что мода на тренеров из-за границы, которые все знают и умеют лучше, наконец, сойдет на нет. И мы обратим внимание на своих квалифицированных тренеров. Тихонов выглядит интересной кандидатурой. Конечно, он будет всей душой болеть за этот коллектив", - приводит слова Нигматуллина "РБ Спорт".

Андрей Тихонов является бывшим футболистом московского "Спартака" (выступал за красно-белых в 1992-2000 гг.). В настоящее время он занимается тренерской деятельностью и с января 2024 года является наставником красноярского "Енисея". Ранее 54-летний специалист работал в таких клубах, как самарские "Крылья Советов" и казахстанская "Астана".

Московский "Спартак" в настоящее время возглавляет сербский специалист Деян Станкович, который занял пост главного тренера команды в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые после 12-го тура, набрав 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Руслан Нигматуллин Спартак Андрей Тихонов
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