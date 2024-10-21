"Когда мы говорим о спорте, очень сложно вариться в собственном соку. Любым спортсменам хочется соревноваться с международными соперниками. Ведь за счёт этого можешь понять, какой твой уровень", — приводит слова Вальке "Чемпионат".
Жером Вальке с июня 2007 года до января 2016 года занимал должность генерального секретаря ФИФА. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА в связи с началом проведения Вооружёнными силами России на территории Украины специальной военной операции ввели санкции против российского футбола в виде отстранения клубов и сборных России от участия в международных турнирах (в частности, от чемпионатов мира и Европы, Лиги наций, еврокубков и др.).
Экс-генсек ФИФА Вальке - об отстранении России: спортсменам сложно вариться в собственном соку
Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке прокомментировал международную изоляцию российского спорта.
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