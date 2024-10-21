Об этом в официальной группе футбольного клуба в социальной сети "VK" сообщила болельщица Ольга, которая представилась близким другом семьи. По её словам, случившееся между футболистами было личным конфликтом. В результате Попову провели операцию, и 22-летний полузащитник сейчас находится в тяжелом состоянии.
Новосибирский футбольный клуб "Сибирь" выступает во Второй лиге-А группа "Золото" и на данный момент занимает в турнирной таблице 9-е место из 10.
Источник: NGS.ru
Во Второй лиге капитан команды сломал челюсть одноклубнику
37-летнего капитана новосибирской "Сибири" Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть своему одноклубнику - полузащитнику Константину Попову.
Константин Попов. Фото: ФК "Сибирь"