Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
17:00
ТорпедоНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
22:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
21:45
МонцаНе начат

Во Второй лиге капитан команды сломал челюсть одноклубнику

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
37-летнего капитана новосибирской "Сибири" Сергея Нарылкова обвинили в том, что он сломал челюсть своему одноклубнику - полузащитнику Константину Попову.
Константин Попов. Фото: ФК "Сибирь"
Об этом в официальной группе футбольного клуба в социальной сети "VK" сообщила болельщица Ольга, которая представилась близким другом семьи. По её словам, случившееся между футболистами было личным конфликтом. В результате Попову провели операцию, и 22-летний полузащитник сейчас находится в тяжелом состоянии.

Новосибирский футбольный клуб "Сибирь" выступает во Второй лиге-А группа "Золото" и на данный момент занимает в турнирной таблице 9-е место из 10.

Источник: NGS.ru

Сибирь
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится