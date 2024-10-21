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Агент Селюк: Конате забил бы в "Зените" куда больше, чем Соболев

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Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, заявил, что футболист бы играл за "Зенит" более успешно, чем Александр Соболев.
Фото: ФК "Ахмат"
- Думаю, что Конате смог бы забить в "Зените" куда больше, чем Соболев. Но я тут лучше не сам скажу за своего подопечного, а приведу слова динамовца Лаксальта, с которым летом мы общались. Диего отметил, что если бы Конате пришел в "Динамо", то забил бы мячей 25 точно, - передает слова Селюка Betonmobile.ru.

Селюк также отметил, что вряд ли Конате, выступающий сейчас за "Эр-Рияд", вернется в Россию.

- У него соглашение на два года. Он зарабатывает больше, чем Глушенков в "Зените". Чего ему возвращаться? - добавил агент.

Напомним, 26-летний Конате был игроком "Ахмата" с 2021 по 2024 год. Всего форвард провел за грозненскую команду 90 матчей во всех соревнованиях, забил 34 гола и трижды ассистировал партнерам. Футболист покинул "Ахмат" в конце прошлого сезона и летом заключил соглашение с "Эр-Риядом".

В текущем сезоне Конате в Саудовской Про-Лиге принял участие в семи играх и отметился одним забитым мячом.

Дмитрий Селюк Мохамед Конате Зенит Александр Соболев
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