- Думаю, что Конате смог бы забить в "Зените" куда больше, чем Соболев. Но я тут лучше не сам скажу за своего подопечного, а приведу слова динамовца Лаксальта, с которым летом мы общались. Диего отметил, что если бы Конате пришел в "Динамо", то забил бы мячей 25 точно, - передает слова Селюка Betonmobile.ru.
Селюк также отметил, что вряд ли Конате, выступающий сейчас за "Эр-Рияд", вернется в Россию.
- У него соглашение на два года. Он зарабатывает больше, чем Глушенков в "Зените". Чего ему возвращаться? - добавил агент.
Напомним, 26-летний Конате был игроком "Ахмата" с 2021 по 2024 год. Всего форвард провел за грозненскую команду 90 матчей во всех соревнованиях, забил 34 гола и трижды ассистировал партнерам. Футболист покинул "Ахмат" в конце прошлого сезона и летом заключил соглашение с "Эр-Риядом".
В текущем сезоне Конате в Саудовской Про-Лиге принял участие в семи играх и отметился одним забитым мячом.
Агент Селюк: Конате забил бы в "Зените" куда больше, чем Соболев
Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-форварда "Ахмата" Мохамеда Конате, заявил, что футболист бы играл за "Зенит" более успешно, чем Александр Соболев.
Фото: ФК "Ахмат"