Игра состоится 28 марта в Санкт-Петербурге. О проведении матча сообщила пресс-служба казахстанского клуба. В заявлении отмечается, что встреча станет частью развития партнёрских отношений между командами.
В текущем сезоне "Кайрат" выступал в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, однако выйти в плей-офф турнира не сумел.
"Зенит" в чемпионате России набрал 42 балла и идёт на второй строчке.
"Зенит" проведёт товарищеский матч с "Кайратом" в марте
