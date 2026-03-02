Матчи Скрыть

"Зенит" проведёт товарищеский матч с "Кайратом" в марте

"Зенит" заполнит мартовскую паузу на матчи сборных товарищеской встречей с "Кайратом".
Фото: ФК "Зенит"
Игра состоится 28 марта в Санкт-Петербурге. О проведении матча сообщила пресс-служба казахстанского клуба. В заявлении отмечается, что встреча станет частью развития партнёрских отношений между командами.

В текущем сезоне "Кайрат" выступал в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА, однако выйти в плей-офф турнира не сумел.

"Зенит" в чемпионате России набрал 42 балла и идёт на второй строчке.

