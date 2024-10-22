"У нас были хорошие отрезки в этом матче. Могли забить еще 2–3 гола точно. Последние полчаса просто били мяч вперед. Так нельзя. Отдельное спасибо болельщикам. Всем очень важно видеть фанатов на стадионе. Пустой стадион — совсем другое дело. Поздравляю Секу, он хороший парень. Забил первый гол, ему тяжело было адаптироваться. У меня был такой футболист до этого, не буду называть фамилию. Он забил весной 11 голов", приводит слова Николича "Матч ТВ".
Московский ЦСКА 22 октября у себя дома в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с грозненским "Ахматом". Матч завершился минимальной победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в составе красно-синих в первом тайме забил Секу Койта.
Благодаря этой победе ЦСКА набрал 14 очков и завершил групповой этап на первом месте в группе С. "Армейцы" вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где им придётся сыграть с тольяттинским "Акроном" или казанским "Рубином". Точный соперник по предстоящему в ноябре двухматчевому противостоянию станет известен завтра после их личной встречи друг с другом.
Николич - о победе ЦСКА над "Ахматом": последние полчаса просто били мяч вперед. Так нельзя
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу своей команды над грозненским "Ахматом" в матче Кубка России со счётом 1:0.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала