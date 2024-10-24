- Со всеми командами из лидирующей группы - с теми, кто борется за самые высокие места, - игры получаются очень непростыми. Тем более, что "Локомотив" набрал хороший ход на первом отрезке сезона. Показывает хорошую игру, много забивает. Поэтому игра предстоит непростая, - передает слова полузащитника "Зенита" "Матч ТВ".
Встреча между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет в воскресенье, 27 октября в Санкт-Петербурге. На данный момент "Зенит" с 29 баллами идет на втором месте в таблице, "Локомотив", у которого 27 очков, замыкает тройку лидеров РПЛ.
35-летний Ерохин в текущем сезоне провел за "Зенит" шесть матчей в Кубке России и забил три гола. В чемпионате России Ерохин записал в свой актив один гол в девяти играх.
Полузащитник "Зенита" Ерохин: с теми, кто борется за высокие места, игры получаются очень непростыми
Футболист "Зенита" Александр Ерохин высказался перед игрой 13-го тура РПЛ со столичным "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"