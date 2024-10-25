Напомним, красно-белые встретятся с ростовским коллективом в 1/4 финала Кубка России. Первый матч - 5-7 ноября, ответный - 26-28 ноября.
- "Ростову" и "Спартаку" в чемпионате России уже особо бороться не за что. Для того, чтобы спасти сезон им нужно сделать упор на Кубок России и пройти как можно дальше. С болью в сердце об этом говорю, но это так. Поэтому матчи между "Спартаком" и "Ростовом" будут очень интересными, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Столичная команда в РПЛ располагается на шестом месте, набрав 19 очков в 12-ти туров. У "Ростова" на шесть очков меньше и восьмое место в РПЛ.
Мор: "Ростову" и "Спартаку" в РПЛ особо бороться не за что, им нужно делать упор на Кубок России
Эдуард Мор, в прошлом российский футболист, высказался о выступлении "Спартака" и "Ростова" в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"