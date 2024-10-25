Напомним, бело-голубые вчера разгромили "Крылья Советов" со счетом 6:3 в Кубке России. В плей-офф турнира подопечные Марцела Лички сыграют против "Локомотива".
- Кто фаворит в паре с "Локомотивом"? Это дерби, в таких играх шансы 50 на 50. Но наша команда лучше, - передает слова Гагнидзе "Матч ТВ".
21-летний грузинский футболист провел за "Динамо" в Кубке России 2024/25 шесть матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. В РПЛ полузащитник принял участие в четырех матчах и дважды поразил ворота соперников.
Полузащитник "Динамо" Гагнидзе заявил, что шансы в противостоянии с "Локомотивом" в Кубке России будут равными
Футболист столичного "Динамо" Лука Гагнидзе дал свой комментарий перед предстоящей встречей с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"