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Полузащитник "Динамо" Гагнидзе заявил, что шансы в противостоянии с "Локомотивом" в Кубке России будут равными

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Футболист столичного "Динамо" Лука Гагнидзе дал свой комментарий перед предстоящей встречей с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, бело-голубые вчера разгромили "Крылья Советов" со счетом 6:3 в Кубке России. В плей-офф турнира подопечные Марцела Лички сыграют против "Локомотива".

- Кто фаворит в паре с "Локомотивом"? Это дерби, в таких играх шансы 50 на 50. Но наша команда лучше, - передает слова Гагнидзе "Матч ТВ".

21-летний грузинский футболист провел за "Динамо" в Кубке России 2024/25 шесть матчей, забил один гол и один раз ассистировал партнеру. В РПЛ полузащитник принял участие в четырех матчах и дважды поразил ворота соперников.

Луки Гагнидзе Динамо Локомотив
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