"Спартак" хочет расстаться с опорным полузащитником Кристофером Мартинсом. Как сообщает Metaratings, интерес к полузащитнику сборной Люксембурга проявляют клубы из Франции. Ранее у красно-белых было предложение по Мартинсу из Испании. По данным источника, помешать трансферу может высокая зарплата футболиста в "Спартаке" - 1.6 миллиона евро.
В текущем сезоне Мартинс Перейра принял участие в 9-ти матчах "Спартака" в РПЛ и 5 раз вышел на поле в рамках Кубка России. Всего на счету 27-летнего футболиста 2 гола и результативная передача в сезоне 2024/25. Летом 2022-го года "Спартак" заплатил за трансфер Мартинса швейцарскому "Янг Бойз" 7 миллионов евро.
Metaratings: "Спартак" хочет продать Кристофера Мартинса зимой. Он интересен клубам Испании и Франции
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс может быть продан в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт РПЛ